Deolane Bezerra é presa em Recife em operação contra lavagem de dinheiro

A influenciadora Deolane Bezerra foi detida na praia de Boa Viagem, em Recife, durante uma operação da Polícia Civil voltada para combater lavagem de dinheiro e a divulgação de jogos online ilegais. A prisão de Deolane, que é suspeita de envolvimento nas atividades ilícitas, resultou na apreensão de carros, joias, um helicóptero e uma quantia significativa de dinheiro.

A operação, que abrange São Paulo e Pernambuco, conta com o apoio da Interpol e do Ministério Público. No total, foram cumpridos 19 mandados de prisão em cidades como Recife, Campina Grande, Barueri, Cascavel, Curitiba e Goiânia. A ação resultou na apreensão de bens e dinheiro de diversos outros suspeitos, totalizando mais de R$ 2 bilhões.

Deolane está em Pernambuco para acompanhar a formatura de sua mãe, que também foi presa, segundo informações da Tv Record.

Leia Também: Greta Thunberg é detida na Dinamarca em protesto contra a guerra em Gaza