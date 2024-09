Eles gastaram uma fortuna para se parecerem com bonecos

O desejo de parecer com a Barbie ou o Ken pode ser surreal para a maioria de nós. No entanto, existem várias pessoas no mundo que estão empenhadas e dispostas a gastarem pequenas fortunas para ter esse tipo de visual. Inclusive, uma das celebridades mais famosas por seus esforços em se aparentar com um boneco é Jéssica Alves, que ficou conhecida primeiramente como Ken Humano na época em que se chamava Rodrigo Alves. Em 2020, a modelo e apresentadora brasileira se assumiu mulher trans e revelou ao The Mirror que na verdade sempre se identificou mais com a Barbie.

Na galeria, confira as personalidades, incluindo as três brasileiras, que fizeram de tudo para ficarem parecidas com bonecos. Veja os resultados a seguir!