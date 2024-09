Morre Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, aos 70 anos

O mundo da música está de luto com a perda de Tito Jackson, um dos membros icônicos dos Jackson 5 e irmão de Michael e Janet Jackson. Tito, que ao longo de décadas marcou a história da música ao lado dos irmãos, faleceu aos 70 anos. A notícia foi confirmada por seu sobrinho, Siggy Jackson, em uma declaração à revista People.

De acordo com informações da imprensa internacional, Tito Jackson teria sofrido uma parada cardiorrespiratória no domingo, 15 de setembro, levando à sua morte. O músico seguia ativo até os últimos dias, tendo realizado shows recentemente ao lado dos irmãos Jackie e Marlon Jackson, com apresentações pela Escócia, Califórnia e Inglaterra durante o verão.

Na semana anterior à sua morte, Tito visitou um memorial em homenagem a seu "amado irmão" Michael Jackson, como relatou em uma postagem emotiva em sua página no Facebook. Sua partida deixa um legado musical inquestionável e marca o fim de uma era para os fãs dos Jackson 5 e da música pop.

