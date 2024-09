Rapper Diddy é acusado de tráfico sexual e extorsão nos EUA

O rapper Sean Combs, mundialmente conhecido como 'Diddy', foi acusado de tráfico sexual e extorsão após ser detido em Nova Iorque na noite de segunda-feira, 16 de setembro. O advogado do artista, Marc Agnifilo, afirmou que Combs irá se declarar inocente das acusações.

"Ele não é culpado. É inocente dessas alegações", declarou Agnifilo, citado pela CNN, destacando que espera uma "longa batalha judicial com um resultado favorável" para seu cliente. O advogado já havia informado anteriormente que Combs estava em Nova Iorque desde a semana passada, após tomar conhecimento de que poderia ser formalmente acusado.

Em março deste ano, duas propriedades pertencentes ao rapper, localizadas em Los Angeles e Miami, foram alvo de buscas realizadas por agentes federais. As ações fazem parte de uma investigação sobre tráfico sexual, confirmaram fontes policiais à agência Associated Press. As buscas foram coordenadas pelo Escritório de Investigações e Segurança Interna (HSI), com o apoio de autoridades federais de Nova Iorque.

Em comunicado oficial, o HSI limitou-se a confirmar a execução de "ações de aplicação da lei como parte de uma investigação em andamento", com a colaboração das divisões de Los Angeles e Miami, além de outras agências locais.

Nos últimos meses, Diddy enfrentou diversas acusações relacionadas a agressões sexuais. Em novembro, a cantora de R&B Cassie (nome artístico de Casandra Ventura) entrou com um processo alegando que o rapper a submeteu a anos de abuso físico e sexual.

De acordo com documentos apresentados à Justiça Federal de Manhattan, Cassie relatou que Combs a agredia regularmente, deixando-a com hematomas, lábios cortados, olhos roxos e sangramento. Ela também afirmou que o rapper a obrigava a consumir drogas e a participar de atos sexuais com outros homens enquanto ele assistia e gravava as cenas.

A denúncia detalhou ainda um incidente em 2018, quando Combs teria invadido a casa de Cassie e a estuprado no momento em que o relacionamento entre eles estava chegando ao fim.

Diddy, que também já foi conhecido pelo nome artístico Puff Daddy, negou categoricamente todas as acusações em um comunicado, afirmando que "não cometeu nenhuma das atrocidades mencionadas".

Combs é uma das figuras mais influentes da indústria do hip-hop nas últimas três décadas, sendo fundador da gravadora Bad Boy Records e vencedor de três prêmios Grammy. Ao longo de sua carreira, construiu um império musical que o consolidou como um dos maiores nomes do gênero.

