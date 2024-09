Fãs se intrigam ao ver Harrison Ford enfrentar dificuldades para assinar

O envelhecimento não poupa nem mesmo os maiores astros do cinema, e foi isso que deixou muitos fãs de Harrison Ford preocupados ao assistirem a um vídeo recente do ator. Aos 82 anos, o eterno protagonista de 'Indiana Jones' e 'Star Wars' enfrentou dificuldades para assinar seu próprio nome durante uma cerimônia de homenagem, o que rapidamente chamou a atenção dos internautas.

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, foi registrado durante um evento em que Harrison Ford foi oficialmente incluído na lista de 'Lendas Disney', um reconhecimento por suas contribuições notáveis à Lucasfilm, produtora responsável por grandes sucessos da carreira do ator. Na ocasião, Ford deixou a marca de suas mãos em uma placa de cimento fresco, mas foi o momento em que ele tentou assinar seu nome que comoveu os fãs.

A página do programa 'Good Morning America' compartilhou o vídeo em que Ford aparece com dificuldades ao segurar o objeto para realizar a assinatura, o que gerou uma onda de comoção entre seus admiradores, que destacaram o impacto do tempo até mesmo sobre as grandes estrelas de Hollywood.