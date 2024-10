Homem que fingiu ser João Guilherme para obter cartão de crédito é preso

Um homem de 25 anos foi preso nesta sexta-feira (4) em Belo Horizonte (MG) após fingir ser o ator João Guilherme para tentar obter um cartão de crédito em uma agência bancária. O suspeito usou um RG falso com o nome e data de nascimento do ator, João Guilherme de Ávila Costa, e foi até uma agência do banco Itaú na região central da cidade para solicitar um cartão de crédito provisório.

Os funcionários do banco desconfiaram da atitude do homem e acionaram a Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, ele já havia tentado aplicar o mesmo golpe em outras agências bancárias anteriormente. A fraude foi descoberta e o homem foi preso em flagrante no local.

À polícia, o suspeito alegou que pretendia usar o cartão para comprar um novo celular. O banco Itaú informou, por meio de nota, que seus funcionários rapidamente identificaram a tentativa de golpe e cooperaram com as investigações.

O homem foi autuado por estelionato, mas sua identidade não foi divulgada.

Leia Também: Ator de 'Stranger Things' oficializou o casamento de Millie Bobby Brown