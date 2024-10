Comportamento tóxico de Ben Affleck preocupa amigos após divórcio de J-Lo

O comportamento instável de Ben Affleck tem gerado preocupação entre amigos desde que Jennifer Lopez pediu o divórcio. Embora não tenha intenção de reatar o casamento, o ator estaria aproveitando a atenção causada pelos reencontros com a ex-esposa. De acordo com a revista In Touch Weekly, fontes afirmam que Affleck trocou seus antigos vícios por um "vício em amor".

"Ele tem uma personalidade suscetível a vícios. Muitos acham que ele está sóbrio, mas, na verdade, ele apenas mudou de vício", revelou uma fonte. "Ben está curtindo essa fase com J-Lo, mesmo sem intenção de levar a relação adiante. Isso está confundindo tanto Lopez quanto os filhos do casal, o que não é saudável."

As idas e vindas do relacionamento estariam criando um ambiente tóxico. "Ele está em uma montanha-russa emocional, o que pode ter consequências prejudiciais a longo prazo", alertou o informante, acrescentando que as chances de reconciliação são pequenas, já que Affleck continua falando sobre o divórcio.

Jennifer Lopez solicitou o divórcio em 20 de agosto, exatamente dois anos após a cerimônia que oficializou a união em Las Vegas. Até mesmo Jennifer Garner, outra ex-esposa do ator, considera que a postura de Affleck é "uma péssima ideia".







