Gisele Bündchen exibe pela primeira vez barriguinha de grávida em evento

Gisele Bündchen, aos 44 anos, mostrou pela primeira vez sua barriga de grávida nesta quarta-feira, 13, em um evento especial. A supermodelo, cuja gravidez foi recentemente anunciada pela revista People, marcou presença no Gala da Lotus House, organização que celebra 20 anos como o maior abrigo para mulheres e crianças nos Estados Unidos. “Foi uma honra participar do Gala da Lotus House, celebrando seu 20º aniversário. Me sinto verdadeiramente abençoada por apoiar a visionária Constance Collins e sua equipe incrível", escreveu Gisele em uma publicação no Instagram.

Este é o terceiro filho de Gisele e o primeiro com seu atual namorado, Joaquim Valente, de 35 anos, lutador de jiu-jitsu. A modelo já é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11, frutos de seu relacionamento anterior com o ex-jogador Tom Brady, de quem se separou em outubro de 2022, após 13 anos de casamento.

Gisele e Joaquim Valente oficializaram o namoro em junho de 2023, embora o relacionamento tenha começado a ser especulado em novembro de 2022, quando foram vistos juntos na Costa Rica acompanhados dos filhos de Gisele.