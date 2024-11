Os looks de Taylor Swift ao torcer por Travis Kelce nos jogos dos Chiefs

Taylor Swift está vivendo uma história de amor que tem encantado seus fãs desde o ano passado, com o jogador de futebol americano Travis Kelce, do Kansas City Chiefs. Desde o início do relacionamento, a cantora tem marcado presença em diversos jogos do namorado, sempre demonstrando apoio.

Seja na companhia dos sogros ou de amigos do casal, como a atriz Blake Lively, Taylor faz questão de torcer por Travis nas arquibancadas. E ela não passa despercebida: seus looks frequentemente incluem peças que celebram o time de Kelce, como camisetas oficiais do Kansas City Chiefs.

O estilo de Taylor Swift nos estádios tem chamado a atenção dos fãs, que aguardam ansiosamente cada aparição da artista para acompanhar os detalhes de suas escolhas de moda e o apoio apaixonado ao namorado.



