Vaza novo áudio com ofensas racistas de Ana Paula Minerato

O caso envolvendo Ana Paula Minerato continua gerando repercussão. Nesta terça-feira (26), foi divulgado um novo áudio em que a influenciadora digital faz comentários racistas direcionados a Ananda, integrante do grupo Melanina Carioca. Durante o áudio, a ex-participante de A Fazenda conversa com o ex-namorado, o rapper Kt Gomez, e o confronta pelo seu "sumiço", mencionando Ananda e proferindo falas ofensivas.

“Ela lavava bem a louça?”, pergunta Minerato no áudio divulgado pelo jornalista Gabriel Perline. A resposta de Kt Gomez tenta encerrar a situação: “Ana, eu acho que você está a fim de brigar e está vindo tomar meu tempo. Eu não fui nem na academia e nem vou aí”, declarou.

Minerato insiste: “Você teve o dia todo para ir na academia e não foi?” O cantor tenta justificar: “Eu tenho coisas para fazer.” A influenciadora prossegue: “Você estava fazendo o que o dia inteiro que você não postou nada? Já sei, você foi encontrar com a Ananda, porque ela está em São Paulo. Ah, foi isso então. Você foi encontrar a Ananda, que você sumiu o dia inteiro.”

Ela ainda intensifica os ataques, dizendo: “Você foi o quê? Você foi lá comer ela aonde? Onde que você comeu ela? No hotel dela com o Melanina Carioca? Você foi lá? Ela e quem mais? Aí ela te mostrou vídeo dando pros caras também? Para os negão lá do Melanina Carioca? Como é que foi, como é que foi?”

Kt Gomez encerra o diálogo aconselhando Ana Paula Minerato: “Deixa eu falar: procura um médico. Procura, de verdade. Fala com o seu médico lá.”

O episódio ocorre logo após outra gravação viralizar na segunda-feira (25). Nesse áudio, Minerato menciona uma suposta empregada doméstica e faz comentários racistas sobre o cabelo da mulher e sobre a ascendência africana de Ananda, deixando evidente o tom discriminatório de suas falas.

