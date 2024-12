Kate Middleton volta a eventos com elegância e joias da rainha Elizabeth

Kate Middleton fez uma aparição pública nesta terça-feira (3) durante a visita oficial do Emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e sua esposa, Sheikha Jawaher, ao Reino Unido.

A princesa de Gales recebeu os convidados ao lado do marido, príncipe William, no Palácio de Kensington. Para a ocasião, Kate escolheu um look sofisticado: um vestido-casaco assinado por Sarah Burton para Alexander McQueen, complementado por um chapéu de Sahar Millinery.

O destaque do visual ficou por conta das joias: um conjunto de colar e brincos de pérolas que pertenciam à rainha Elizabeth II, adicionando um toque de elegância e homenagem à realeza britânica.

Kate está aos poucos retomando sua agenda oficial, após meses afastada devido a tratamentos contra o câncer, que já foram concluídos com sucesso. A aparição marcou um momento significativo de retorno à rotina de compromissos públicos da princesa.

