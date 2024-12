Miho Nakayama, estrela de 'Love Letter', morre aos 54 anos

A cantora e atriz japonesa Miho Nakayama, conhecida por sua atuação no filme Love Letter (1995), foi encontrada morta em sua residência em Tóquio, no Japão, nesta sexta-feira, 6 de dezembro. A artista tinha 54 anos.

Os representantes de Nakayama confirmaram a notícia por meio de um comunicado oficial publicado em seu site.

"É com grande pesar que comunicamos este acontecimento inesperado a todas as pessoas que sempre cuidaram dela e aos fãs que a apoiaram. O falecimento foi tão repentino que também estamos chocados e profundamente entristecidos. As causas da morte e outros detalhes estão sendo investigados", declarou a equipe da cantora.

De acordo com a BBC, Miho Nakayama foi encontrada na banheira de sua casa por uma pessoa próxima, após não comparecer a um compromisso de trabalho. A pessoa acionou os serviços de emergência, que constataram o óbito no local.

A artista, que tinha um concerto de Natal agendado para esta sexta-feira em Osaka, havia cancelado o evento alegando problemas de saúde.

