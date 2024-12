Billie Eilish e irmão surpreendem crianças em escola em sua cidade natal

Billie Eilish e Finneas O'Connell são os destaques do mais recente episódio de Celebrity Substitute, um programa que coloca celebridades no papel de professores.

Em uma participação exclusiva para a People, os irmãos foram para a Garvanza Elementary School, em Los Angeles, onde assumiram a responsabilidade de guiar uma turma de alunos da primeira série na criação de uma música.

No vídeo de apresentação, os artistas pedem para que as crianças batam palmas e façam rufar de tambores em suas mesas, dando o tom para a atividade criativa. O episódio mostra os momentos de interação entre os músicos e as crianças de sua cidade natal, culminando na performance da música que eles compuseram juntos. O episódio completo será exibido nesta quinta-feira, 19 de dezembro.