Mãe é detida por maus-tratos contra filho com paralisia cerebral em BH

Em Belo Horizonte, uma mulher foi detida nesta terça-feira (2) sob a acusação de maus-tratos contra seu filho, um menino de 13 anos com paralisia cerebral. De acordo com a Itatiaia, a Guarda Municipal foi acionada pela diretora e vice-diretora da Escola Municipal Oswaldo Cruz, na região Oeste da cidade. Elas relataram que acompanham a criança desde os 5 anos e decidiram chamar as autoridades após notarem um estado alarmante de negligência.

Segundo Erick Niemeyer, guarda responsável pelo caso, o menino foi levado ao Centro de Saúde para exames detalhados. "A equipe odontológica constatou que ele quase tinha larvas na boca, devido à falta de higiene e cuidados adequados", explicou Niemeyer à rádio.

O guarda ainda destacou que a suspeita, funcionária do Banco do Brasil, se mostrou emocionalmente distante e fria durante todo o procedimento.

A criança, apesar da paralisia cerebral, poderia ter recebido tratamento médico e fisioterapia adequados, o que não ocorreu, levando-a a um estado grave de saúde. "É uma situação deplorável que resultou em sérios danos à saúde do menino", lamentou Niemeyer.

A suspeita foi detida e levada à Central de Flagrantes do Barreiro, onde aguarda transferência para o sistema prisional. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e garantir o bem-estar da criança.