Homem é preso após três anos por homicídio da mãe em briga por herança

Um homem acusado de matar a mãe há mais de três anos foi detido nesta segunda-feira em Belo Horizonte, após ter ficado foragido. Bruno Eustáquio Vieira é acusado de ter cometido o crime devido a questões relacionadas à herança.

O homicídio ocorreu em 21 de dezembro de 2020 na residência da família, localizada em São Paulo. Imagens do circuito de vigilância da casa mostram Bruno e sua mãe envolvidos em uma briga violenta, culminando com Bruno imobilizando a mãe no chão, apertando seu pescoço e desferindo socos. Márcia cessou os movimentos e Bruno a levou para o quarto, antes de retornar à sala para assistir televisão.

Na manhã seguinte, Bruno deixou a casa e, ao retornar, acionou a polícia, alegando ter encontrado sua mãe já morta. A polícia investigou o caso e concluiu que Bruno foi o responsável pelo homicídio.

Após o crime, Bruno fugiu e permaneceu foragido por três anos até ser localizado pelas autoridades.

