Corpo de idoso é encontrado amarrado em SP; homem teria R$ 3,5 milhões em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 77 anos encontrado amarrado dentro de um imóvel no Jardim Europa, bairro nobre na zona oeste de São Paulo, na noite de terça-feira (16).

O corpo de Carlos Alberto Felice foi encontrado por policiais militares, que foram acionados via 190, na garagem da residência da vítima na rua Prudente Correia.

Segundo o boletim de ocorrência, Felice teve os pés e as mãos amarrados com fio elétrico. Ele também tinha sinas de violência na cabeça. Ainda não há informações sobre quando teria ocorrido a morte.

Policiais que estiveram no imóvel disseram não ter encontrado sinais de arrombamento ou crime patrimonial.

Um sobrinho de Felice relatou aos investigadores que chegou à casa do tio por volta das 20h15 e chamou por ele. Sem resposta, ligou para a PM duas vezes: às 20h20 e às 20h53. Sua ida até o local ocorreu após sua mãe, irmã da vítima, ter recebido de um amigo a informação de que o homem havia deixado de ir à igreja na semana passada. O amigo teria tentado contato com Felice por telefone, sem sucesso.

Ainda segundo o relato do sobrinho, enquanto estava no local um homem se aproximou e disse ser amigo de Felice há mais de 30 anos. O homem, que não se identificou, contou que a vítima havia vendido a casa e que estaria com um "bom dinheiro lá dentro".

O sobrinho ligou para o advogado de Felice, que confirmou a versão do suposto amigo. De acordo com o advogado, Felice estaria com cerca de R$ 3,5 milhões em dinheiro dentro de casa. O boletim de ocorrência não diz se o montante foi localizado dentro da residência ou não.

Felice era viúvo havia aproximadamente três anos e não tinha filhos. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ele possuía dívidas -não foram especificadas quais.

A vítima tinha um Hyundai I30 que não estava na garagem. O imóvel não possui câmeras de segurança.

Um vigia da rua afirmou ter visto Felice sair e voltar de carro na última quinta-feira (11).

A Polícia Militar emitiu um alerta no projeto Radar na tentativa de rastrear o automóvel.

O caso foi registrado no DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa)como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, e a investigação foi repassada para o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).