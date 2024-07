Avô morre após espancamento por neto usuário de drogas em Minas Gerais

Um idoso de 65 anos morreu após ser espancado pelo próprio neto, um jovem de 25 anos, em Itumirim, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. A agressão ocorreu na quinta-feira (18), e a vítima faleceu horas depois, na manhã de sexta-feira (19). O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Militar foi acionada quando o idoso deu entrada em estado grave no Centro de Saúde de Itumirim. A vítima estava consciente, mas apresentava muitos ferimentos no rosto, cabeça, tórax e abdômen, com sangramentos possivelmente causados por uma arma branca. Os médicos suspeitaram de agressão física e decidiram chamar a polícia. Apesar das dores, o idoso informou que havia sido agredido pelo neto de 25 anos, que é usuário de drogas.

Os militares iniciaram buscas e encontraram o suspeito, que foi preso em flagrante, mesmo negando o crime. Na casa da família, foram encontradas várias manchas de sangue, inclusive nas roupas do autor, além de uma faca suja de sangue.

O autor foi levado para a Delegacia Regional de Lavras e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional. O idoso foi transferido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lavras, onde morreu na manhã de sexta-feira (19).

justiça

