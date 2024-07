Fisioterapeuta é suspeito de estuprar mulher grávida em posto de saúde

Um fisioterapeuta de 31 anos é suspeito de estuprar uma paciente grávida em uma unidade da Prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso foi registrado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (25). A vítima, de 24 anos, procurou o posto de saúde devido a dores nas costas e, durante o atendimento, o profissional pediu que ela se deitasse de bruços na cama do consultório. Minutos depois, os abusos começaram.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fisioterapeuta disse à mulher, que está grávida de três meses, que estava "excitado", tentou beijá-la duas vezes e a convidou para almoçar. Após deixar o local na companhia de uma amiga, a paciente foi ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes, onde recebeu atendimento médico e acolhimento psicológico.

Policiais militares foram até a unidade no bairro Jardim Canadá para obter os dados do fisioterapeuta, mas ele já havia saído. Os militares então se dirigiram ao prédio onde o homem mora. No endereço, o pai do suspeito inicialmente permitiu a entrada da equipe policial, mas depois revogou a autorização, obrigando a corporação a se retirar. Até o fechamento da ocorrência, o suspeito não havia sido encontrado.