Deputado diz que ex-genro usou dinheiro dado por ele para matar a filha

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato de Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL) do Mato Grosso. O ex-marido da vítima, Rodrigo Xavier, foi indiciado como mandante do crime, junto com seu irmão Romero, que executou o assassinato desferindo mais de 30 facadas. Ambos permanecem em prisão preventiva.

Divulgado nesta terça-feira, 6, o desfecho das investigações trouxe à tona que o deputado havia dado R$ 4 mil ao ex-genro no dia do crime, o mesmo valor que Rodrigo usou para pagar seu irmão Romero pelo assassinato. “Eu tinha um acerto financeiro com ele e fiz no mesmo dia. Esse acerto era de R$ 4 mil por uma cerca que ele tinha construído para mim. Depois, soube pela polícia que ele usou esse dinheiro para pagar o irmão e encomendar o assassinato da minha filha. Não consigo descrever uma pessoa assim, que nem considero uma pessoa”, disse o deputado em entrevista à TV Vila Real.

Rodrigo e Romero Xavier foram acusados de homicídio triplamente qualificado: feminicídio, promessa de recompensa e emboscada com recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, Rodrigo também responderá por furto, por roubar diversos itens da residência de Raquel.

Raquel Cattani foi encontrada morta na manhã de 19 de julho, em Nova Mutum, Mato Grosso, com ferimentos de arma branca. Sua casa, situada no Portal Marape, na zona rural de Nova Mutum, fica a cerca de 160 km da propriedade rural mais próxima, com os vizinhos mais próximos a 1 km de distância. O deputado Gilberto Cattani mora em uma das propriedades vizinhas. A área faz parte de um conjunto de sítios de cerca de 50 hectares, com o município mais próximo sendo Tapurah, a 40 km de distância por estrada de terra.

O corpo de Raquel foi encontrado por um familiar em um dos quartos da casa.

