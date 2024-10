Morre homem que tentou matar a ex-mulher durante as eleições em Aracaju

O homem que tentou assassinar a ex-esposa dentro do Colégio João Costa, localizado no Centro de Aracaju, faleceu no início da noite deste domingo (6), após não resistir aos ferimentos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O ataque ocorreu na manhã deste domingo, em uma seção eleitoral, quando o agressor, de 45 anos, esfaqueou sua ex-companheira, de 34 anos. Um policial que fazia a segurança do local interveio, disparando contra o homem para conter o ataque.

De acordo com o secretário de Segurança Pública (SSP), João Eloy, o agressor já tinha uma medida protetiva emitida contra ele. "Hoje, ele decidiu tentar tirar a vida da ex-companheira, mas, felizmente, o policial agiu rapidamente para salvar a mulher", afirmou Eloy.

Ambos foram encaminhados ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). A mulher recebeu atendimento médico e teve alta no mesmo dia. Já o homem, em estado grave, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.