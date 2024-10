Irmãos percussionistas do bloco Malê Debalê são mortos a tiros na Bahia

Dois irmãos percussionistas foram mortos a tiros nesta segunda-feira (7) em Arembepe, no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador. As vítimas, Gustavo Natividade, de 15 anos, e Daniel Natividade dos Santos, eram membros do bloco afro Malê Debalê, organização cultural com cerca de 4.000 integrantes fundada em 1979. A polícia ainda investiga as circunstâncias e os responsáveis pelo ataque.

Outras duas pessoas que estavam com os irmãos também foram feridas, mas não correm risco de vida e estão sendo tratadas na UPA de Camaçari.

Cláudio Araújo, presidente do Malê Debalê, lamentou a perda de Gustavo e Daniel, destacando o comprometimento dos jovens com as atividades artísticas desde a infância. Ele explicou que ambos começaram na percussão infantil do projeto Malêzinho e, mais tarde, participaram de iniciativas voltadas para adolescentes.

A 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari está conduzindo as investigações e realizando diligências para identificar os autores do crime. Não há informações sobre os detalhes do velório.

Leia Também: Eleitores podem voltar a ser presos a partir desta terça-feira (7)