Mulher esfaqueia colega de trabalho após discussão por produto de limpeza

Em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma discussão entre duas funcionárias de uma padaria sobre a limpeza do local levou a um ataque violento no último sábado (26). Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou que a jovem de 25 anos, muito exaltada, ameaçou a colega de trabalho de 50 anos durante a briga. Após a advertência do dono do estabelecimento, a suspeita foi a um bar, pegou uma faca e voltou ao local para esfaquear a colega.

A vítima, que sofreu várias perfurações pelo corpo, foi inicialmente socorrida pela PM e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Pedro Leopoldo. Dada a gravidade dos ferimentos, ela foi transferida de helicóptero ao Hospital João XXIII para receber cuidados médicos urgentes.

A suspeita fugiu na garupa de uma motocicleta, cuja proprietária alegou não saber do crime. A polícia localizou e prendeu a jovem após rastrear o endereço onde ela poderia estar escondida. Segundo o relato dela aos militares, o ataque foi motivado por desavenças sobre as tarefas de trabalho. A suspeita foi detida, e a motociclista foi encaminhada para esclarecimentos na delegacia.

Leia Também: Anic Herdy foi morta por estrangulamento com 'enforca-gato', aponta laudo