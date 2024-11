Polícia investiga desaparecimento de casal em Santa Catarina há 10 dias

Um casal de Biguaçu, localizado na Grande Florianópolis (SC), está desaparecido há mais de uma semana, aumentando a preocupação de familiares e amigos. Araceli Cristina Zanella, de 46 anos, e Valter Agostinho de Faria Junior, de 62 anos, foram vistos pela última vez no dia 11 de novembro. Desde então, nenhuma notícia foi recebida, e buscas intensificadas começaram na última segunda-feira, 18, com a atuação da Polícia Civil.

Segundo relatos, o casal estava em sua casa no centro de Biguaçu no dia em que desapareceu. Dias depois, o carro deles foi supostamente visto na BR-163, rodovia localizada no extremo oeste de Santa Catarina, conforme informações fornecidas por pessoas próximas à família. Este avistamento é uma das poucas pistas disponíveis até o momento.

Araceli, conhecida carinhosamente como Celi, deixou Chapecó para viver com Valter em Biguaçu. O casal, que está junto há cerca de cinco anos, planejava mudar-se para uma casa na Praia do Antenor, em Governador Celso Ramos. Valter havia decidido se aposentar recentemente e havia fechado seu negócio há cerca de um mês, o que reforça a ideia de que estavam em uma fase de transição na vida pessoal.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Antissequestros da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic). De acordo com o delegado Anselmo Cruz, os detalhes das operações ainda não podem ser divulgados para garantir o sigilo e a eficiência das investigações. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança e tentando rastrear os celulares do casal em busca de novas informações.

A população pode ajudar com qualquer pista sobre o paradeiro de Araceli e Valter. Informações podem ser repassadas ao programa SOS Desaparecidos da Polícia Militar pelos números (48) 3665-4715, (48) 99156-8264 ou (48) 98843-3152.

