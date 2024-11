Adolescente é estuprada, atropelada e morta após festa em MG

O corpo da adolescente Sophia Louise Gonçalves Rodrigues Guerra, de 15 anos, foi encontrado no último domingo (24) em um lote no bairro Jardim Arizona, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Desaparecida desde a noite de sábado (23), quando saiu de casa para ir a uma festa sem o consentimento da mãe, Sophia foi brutalmente assassinada após ser estuprada.

Na manhã de domingo, um homem que passeava com seu cachorro na Avenida Prefeito Alberto Moura encontrou a jovem seminua e acionou a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local e confirmou a morte. A perícia da Polícia Civil identificou um corte profundo no pescoço da vítima, além de marcas de pneus pelo corpo. Também foram recolhidos pedaços de plástico prateados, possivelmente de um para-choque.

As investigações levaram à identificação de dois suspeitos: Ulisses Roger Pereira Cruz e Gabriel Carvalho Medeiros. Ambos foram presos. Testemunhas e imagens de câmeras de segurança mostraram que a adolescente saiu da festa em um Honda Civic prata com os dois homens.

Na residência de Ulisses, os policiais localizaram o carro com danos no para-choque. Inicialmente, ele afirmou ter se envolvido em um acidente na noite anterior e negou envolvimento no crime. Porém, durante o interrogatório, mudou sua versão várias vezes, até admitir que ele e Gabriel estupraram e mataram Sophia. Ulisses também afirmou ter atropelado o corpo para simular um acidente e escreveu as iniciais "CBC" no chão, em referência a uma facção criminosa, na tentativa de desviar as suspeitas.

Gabriel, por outro lado, afirmou que foi deixado em casa após a festa e que Ulisses continuou com a vítima no carro. As imagens de segurança mostram o momento em que Gabriel desce do veículo e entra em sua residência, enquanto Ulisses segue com Sophia no banco do carona. O corpo foi encontrado poucas horas depois.

Confissão e apreensão de provas

Ulisses confessou ter matado a adolescente com um canivete, golpeando seu pescoço. Ele alegou que agiu sozinho, mas as investigações ainda buscam esclarecer a participação de Gabriel no crime. A polícia apreendeu o objeto cortante usado no homicídio, bem como o veículo danificado.

A delegada Fernanda Mara de Assis Costa informou que o corte no pescoço é apontado como a provável causa da morte, mas o laudo definitivo ainda está sendo finalizado. "Acreditamos que o corte profundo foi a causa principal da morte. A perícia no corpo ainda está em andamento, mas essa é a evidência mais clara até o momento", disse.

