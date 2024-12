Homem é achado morto em motel de Valparaíso de Goiás; polícia investiga

Um homem foi encontrado sem vida na madrugada de sábado (7) na escadaria de um motel localizado no bairro Parque São Bernardo, em Valparaíso de Goiás. A vítima estava acompanhada da esposa, que acionou o socorro após encontrar o corpo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal chegou ao motel por volta da meia-noite e dormiu juntos. Ao acordar por volta das 4h30, a mulher encontrou o marido caído e já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

A Polícia Civil foi chamada ao local e isolou a área para a realização de perícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, que deverá determinar a causa da morte.

As investigações estão em andamento para esclarecer o caso e identificar as circunstâncias que levaram ao óbito. A Polícia Civil ouve testemunhas e analisa imagens de segurança do motel para tentar reconstruir a dinâmica dos fatos.