Aluna dispara contra colega em escola de Natal e deixa estudante ferido

Na manhã desta terça-feira, 17, um incidente grave ocorreu dentro da Escola Estadual Berilo Wanderley, localizada no bairro Neópolis, na Zona Sul de Natal. Um estudante de 18 anos foi ferido a tiros, após uma aluna de 19 anos, em surto, tentar disparar contra uma professora, mas acabar atingindo um colega.

De acordo com testemunhas, a jovem entrou armada na escola e, ao tentar atacar a professora, disparou a arma, mas a bala atingiu o estudante. O jovem ferido, que cursa o 3º ano do ensino médio, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado consciente para o Hospital Walfredo Gurgel, na Zona Leste da cidade. Felizmente, ele não corre risco de morte.

A suspeita do ataque foi presa em flagrante. Durante a prisão, foram encontrados com ela um revólver calibre .38, três facas e um bilhete em que relatava a intenção de cometer homicídio. As autoridades também suspenderam as aulas na Escola Estadual Berilo Wanderley após o incidente.

Um aluno que estava em uma das salas de aula durante o ocorrido relatou ao Jornal da Band que ouviu o disparo e viu a colega apontando a arma para a professora. "A gente estava prestes a fazer a prova e ela chamou as amigas para conversar. Pouco depois, ouvimos o disparo e achamos que era uma bomba. Quando ela entrou armada e apontou a arma para a professora, a arma falhou. Nesse momento, o aluno da sala pulou em cima dela e conseguiu afastá-la", contou, pedindo para não ser identificado.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC) do Rio Grande do Norte emitiu uma nota afirmando que está prestando apoio à escola e colaborando com as investigações sobre o ocorrido.