Cantores sertanejos são presos suspeitos de receptação de carro roubado

A dupla sertaneja Warley e Michel foi presa em flagrante na noite de domingo (16) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Uruaçu, no norte de Goiás. Os cantores estavam transportando um Toyota Corolla 2016 com registro de furto e são suspeitos de envolvimento em um esquema de receptação de veículos.

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina na BR-153, quando os policiais desconfiaram das características do veículo. Após consulta aos sistemas, foi constatado que o carro havia sido roubado.

Warley, proprietário do veículo, alegou ter adquirido o carro em Uberaba (MG) por meio de um ágio, uma prática em que o comprador assume as parcelas de um financiamento já em andamento. O cantor afirmou ter verificado a documentação do veículo e ter realizado os pagamentos de forma regular.

Suspeita de receptação e adulteração

No entanto, para o delegado Sandro Leal Delta, a compra do veículo por um valor abaixo do mercado levanta suspeitas de receptação culposa. Além disso, a polícia investiga a possibilidade de adulteração dos números de identificação do automóvel.

Michel, que dirigia o veículo no momento da abordagem, também foi detido. A dupla foi liberada após pagar fiança e apresentar provas de sua inocência.

Defesa e investigações

Em entrevista ao g1, Warley se declarou inocente e afirmou que irá provar sua versão dos fatos. O cantor disse possuir conversas e comprovantes de pagamento que atestam a legalidade da compra do veículo.

A Polícia Civil segue investigando o caso e ouviu depoimentos de testemunhas. As investigações buscam identificar os responsáveis pelo roubo do veículo e desvendar a rede de receptação.

