Seis dicas para trabalhar o cérebro e se lembrar melhor das coisas

Existem pequenos truques que você pode adotar em seu dia a dia para melhorar a memória e evitar esquecimentos frequentes. O site Good Housekeeping conversou com a neurologista Lisa Genova, que compartilhou algumas dicas importantes que você precisa saber.

São seis propostas que ela deixa para aprimorar a sua memória:

Prestar mais atenção

"A atenção é o bilhete de ouro para a memória. É o primeiro ingrediente essencial para lembrar-se de qualquer coisa. Mesmo que pareça simples, muitas vezes não a utilizamos e achamos que esquecemos algo. Afinal, nunca criamos uma memória em primeiro lugar se não prestarmos atenção", revela Lisa Genova.

Fazer notas e listas

"Dizer palavras tem algum significado, mas quando as escrevemos, ativamos outra parte do cérebro. Isso envolve mais sentidos. Se pensarmos no cérebro como uma rede neural, quanto mais conexões houver em uma memória, mais chances teremos de recordá-la posteriormente."

Ensinar outra pessoa

"Inconscientemente, nos esforçamos mais para aprender algo quando temos que ensiná-lo a outra pessoa."

Usar 'links' visuais

"Torne as coisas mais vívidas em sua mente para que fiquem gravadas. Mais uma vez, isso ajuda a consolidar o pensamento ao evocar diferentes sentidos."

Criar rotinas

"Torna-se mais fácil lembrar-se de coisas importantes ao estabelecer rotinas que as suportem. Por exemplo, deixar as chaves do carro sempre no mesmo lugar."

Dividir a informação em partes

"Dessa forma, você pode se lembrar facilmente de uma série de números ou até de uma lista mental que fizer. No entanto, nada melhor do que fazer uma lista para ajudar."

