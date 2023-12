Bebida detox de limão e salsa, a 'poção mágica' que queima gordura

Beba este suco detox de limão e salsa em jejum durante um período de cinco dias. Faça uma pausa de 10 dias e repita. Com a ajuda desta bebida, de uma alimentação saudável e da prática de exercício físico regular conseguirá queimar calorias e introduzir vitaminas e minerais importantes no seu organismo, de acordo com o portal Melhor Com Saúde, onde a receita foi publicada.

Ingredientes:

1 limão

1 ramo de salsa

250 ml de água

Modo de preparação:

1- Coloque todos os ingredientes no liquidificador e deixe processar durante alguns segundos até obter a textura desejada.

Leia Também: Nutricionista revela os pães que deve evitar comer regularmente