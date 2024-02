Diminua o risco de diabetes tipo 2 com a ajuda deste alimento comum

Comer manteiga de amendoim todos os dias pode reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Apesar de ser rica em calorias, ela tem baixo índice glicêmico, sendo adequada até para quem já tem diabetes.

Estudos publicados no Journal of the American College of Nutrition (2018) e no Journal of the American Medical Association (2022) comprovam os benefícios da manteiga de amendoim na prevenção da diabetes. Consumir duas colheres de sopa por dia pode ajudar a reduzir o risco da doença.

A manteiga de amendoim é rica em magnésio, mineral que aumenta a sensibilidade à insulina, reduzindo os níveis de glicose no sangue. Além disso, ela diminui o estresse oxidativo e a inflamação, fatores que contribuem para o desenvolvimento da diabetes.

Ao escolher a manteiga de amendoim, opte por marcas sem adição de açúcar ou outros ingredientes prejudiciais. Consuma com moderação: duas colheres de sopa por dia são suficientes para obter os benefícios.

Incluir manteiga de amendoim na sua dieta é uma maneira simples e saborosa de prevenir a diabetes tipo 2. Experimente adicionar em sanduíches, frutas, smoothies ou como lanche entre as refeições.

Leia Também: Alimentos para evitar antes de sair em um encontro amoroso!