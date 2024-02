Alimentos para evitar antes de sair em um encontro amoroso! - Sair com alguém especial pela primeira vez pode ser uma experiência estressante. Mas, além das expectativas elevadas que criamos e os dilemas com a nossa aparência (que roupa usar, por exemplo), podemos também ser surpreendidos por imprevistos indesejáveis relacionados ao que comemos antes do encontro. Inchaço, gases e mau hálito são algumas dessas variáveis inesperadas difíceis de lidar na presença de um potencial namorado(a). Como fugir dessas situações desagradáveis? Na galeria, veja uma lista de alimentos que você deve evitar para ser bem-sucedido em um encontro amoroso!

