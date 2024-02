Agressivos? As maiores mentiras (e verdades) sobre o Autismo - A falta de compreensão a respeito do autismo pode dificultar muito que pessoas diagnosticadas tenham sua condição reconhecida e acessem o apoio de que necessitam. Equívocos podem fazer com que algumas pessoas autistas se sintam isoladas e sozinhas e, em casos extremos, abusadas ou intimidadas. Muitos pais de crianças com autismo podem desesperadamente procurar respostas pela internet, mas o mundo online está recheado de informações equivocadas. E mesmo que a conscientização do autismo esteja crescendo, ainda há muita confusão sobre o que é, o que causa e como isso afeta as pessoas de maneiras muito diferentes. Por isso, vamos desmascarar os maiores mitos sobre o autismo na galeria a seguir. Clique e entenda.

© <p>Shutterstock</p>