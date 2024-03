Sinais no rosto que podem indicar doenças: fique atento!

O rosto pode ser um verdadeiro mapa da nossa saúde. Diversos sinais e sintomas podem indicar a presença de doenças, muitas vezes antes mesmo de outros sintomas mais graves aparecerem.

O site The Healthy conversou com os médicos Roshini Raj e Leana Wen para identificar alguns sinais no rosto que podem ser indicadores de doenças. Preste atenção:

1. Pele e lábios secos:

Podem ser um sinal de desidratação ou diabetes.

Também podem indicar o início de eczema ou psoríase.

2. Excesso de pelos:

Pode ser um sinal de desequilíbrio hormonal, mais comum em mulheres.

3. Manchas amarelas nas pálpebras:

Podem indicar colesterol elevado ou doenças cardíacas.

4. Inchaço nos olhos:

Pode ser um sinal de alerta para alergias crônicas, hipotireoidismo ou apneia do sono.

5. Assimetria:

Um dos primeiros sinais de acidente vascular cerebral (AVC).

Outros sintomas podem ser dormência em um lado do rosto e dificuldade para sorrir completamente.

6. Pele descolorida:

Pode indicar anemia ou doenças hepáticas.

7. Manchas:

Podem ser uma reação do corpo ao glúten ou um sinal de lúpus.

8. Novos sinais:

O aparecimento de novos sinais no rosto pode ser um indicador de câncer de pele.

É importante ressaltar que nem todos os que apresentarem esses sinais necessariamente possuem uma doença. No entanto, é fundamental estar atento e procurar um médico caso você observe qualquer mudança no seu rosto, especialmente se for persistente ou se estiver acompanhada de outros sintomas.

Leia Também: Hábitos simples que ajudam a combater o mau hálito