Vitamina K: O poder por trás da saúde óssea e cardiovascular; entenda

A vitamina K é encontrada principalmente em vegetais de folhas verdes. Também está presente em alimentos fermentados e em ingredientes de origem animal. Esta vitamina oferece vários benefícios ao organismo.

A nutricionista Divya Gopal compartilhou com o site HealthShots alguns dos benefícios desta vitamina. Conheça todas as vantagens:

Fortalece os ossos: Não só fortalece a estrutura óssea, mas também auxilia no desenvolvimento de novo tecido ósseo.

Reduz o risco de osteoporose: Aumenta a quantidade de osteocalcina e regula os níveis de cálcio nos ossos.

Melhora a saúde do coração: Reduz a pressão arterial e diminui o risco de ataques cardíacos.

Melhora a saúde cognitiva: Possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem proteger o cérebro do estresse oxidativo e da inflamação.

Auxilia na coagulação do sangue: A vitamina K ajuda na produção de várias proteínas necessárias para a coagulação do sangue.

Melhora a saúde da pele: Ajuda a reduzir olheiras e minimiza cicatrizes após feridas.

Regula os níveis de açúcar no sangue: Melhora a sensibilidade à insulina.



Em suma, a vitamina K desempenha um papel crucial na manutenção da saúde óssea, cardiovascular, cognitiva, da pele e do sistema de coagulação sanguínea. Garantir uma dieta equilibrada e rica nesse nutriente pode contribuir significativamente para o bem-estar geral do organismo



