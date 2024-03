Frutas que fazem disparar os níveis de açúcar no sangue

É fundamental incluir uma variedade de frutas na alimentação para manter uma dieta saudável. As frutas são ricas em vitaminas e minerais, porém algumas delas são consideradas "perigosas" para pessoas com diabetes devido ao seu alto índice glicêmico.



Os alimentos com baixo índice glicêmico são aqueles que se decompõem lentamente, evitando um aumento rápido dos níveis de açúcar no sangue, explica a associação Diabetes.co.uk, conforme relatado pelo jornal Mirror. Por outro lado, os alimentos com alto índice glicêmico têm o efeito contrário e podem causar um aumento significativo dos níveis de açúcar no sangue, especialmente em pessoas com diabetes.

Aqui estão sete frutas com alto índice glicêmico:

Bananas;

Laranjas;

Manga;

Uvas;

Passas;

Tâmaras;

Pera.

Levando isso em consideração, a entidade recomenda o consumo de alimentos com baixo índice glicêmico, como frutas vermelhas, ameixas, kiwi e toranja. No entanto, também é importante ressaltar que, em alguns casos, alimentos com alto índice glicêmico não são necessariamente menos saudáveis. Por exemplo, a melancia tem um alto índice glicêmico, enquanto um bolo de chocolate pode ter um índice mais baixo.