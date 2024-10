Abacate com manchas: quando é seguro comer e quando evitar

Quando abrimos um abacate e encontramos manchas escuras, a dúvida sobre se ele ainda está próprio para o consumo é comum. Essas manchas podem ser causadas por vários fatores, como transporte inadequado, mudanças de temperatura ou o próprio processo de amadurecimento. Mas, afinal, até que ponto o abacate com manchas pode ser consumido com segurança?

De acordo com Darryl Holliday, cientista alimentar entrevistado pelo HuffPost, a presença de manchas no abacate geralmente não indica um risco para a saúde. "As manchas surgem devido à oxidação, e, em muitos casos, são apenas um problema estético", explica. "O abacate com essas marcas ainda é seguro para consumo, embora as partes manchadas possam ter um sabor ligeiramente alterado." Para quem prefere não comer as áreas afetadas, uma opção é simplesmente cortá-las e aproveitar o restante.

No entanto, nem sempre as manchas são inofensivas. Se o abacate apresentar mofo, odor desagradável, lesões escuras e profundas ou manchas com aparência líquida, isso indica que ele está em processo de decomposição e não deve ser consumido. Nesses casos, o risco de contaminação por bactérias ou fungos é elevado, o que pode representar um perigo para a saúde.

Para evitar esses problemas, é importante escolher abacates em bom estado no momento da compra. Opte por frutas que estejam firmes, sem rachaduras ou áreas muito moles. Além disso, armazenar o abacate corretamente em casa pode ajudar a prolongar sua vida útil. Quando o abacate estiver cortado, manter a parte exposta em contato com suco de limão ou envolvida em filme plástico pode reduzir a oxidação e minimizar o aparecimento de manchas.

Portanto, enquanto manchas menores geralmente não representam perigo, sinais de deterioração exigem maior atenção para garantir a segurança alimentar.

Leia Também: Quais alimentos podem diminuir (ou aumentar) a fertilidade dos casais?