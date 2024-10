Conheça três alimentos que fazem maravilhas pela saúde do coração

Manter uma alimentação saudável é essencial para garantir a saúde do coração. A nutricionista Melissa Jaeger, em entrevista ao Mirror, destacou alguns alimentos que são grandes aliados na preservação desse órgão vital. Confira abaixo os principais alimentos recomendados por ela:

Três alimentos que fazem maravilhas pela saúde do coração:

Frutas oleaginosas: Nozes, pistaches e amêndoas são exemplos de frutas oleaginosas que podem ser muito benéficas. "Consumir porções adequadas de frutos secos, sem sal ou crus, pode ajudar a manter os níveis de sódio dentro das diretrizes recomendadas para a saúde do coração. Além disso, são ricos em ácidos graxos ômega-3, que desempenham um papel importante no fortalecimento da saúde cardiovascular."

Sementes de chia: Consideradas um "superalimento", as sementes de chia são ricas em fibras, o que contribui diretamente para a saúde do coração. "Elas também contêm ácidos graxos ômega-3, que são uma ótima fonte de proteína para incluir na dieta."

Aveia: A aveia é famosa por ser rica em fibras e é "excelente para a saúde do coração". Além disso, auxilia no controle do peso, o que é outro fator importante para manter o coração saudável.

Esses alimentos podem ser facilmente integrados ao dia a dia e oferecem benefícios importantes para o bem-estar cardiovascular.

