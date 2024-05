Quatro signos que têm um ótimo sentido de humor

Tem um amigo que nasceu para ser comediante? É muito provável que encontre o signo dessa pessoa nesta pequena lista do Astrotalk, que menciona os signos que têm um ótimo sentido de humor.

Áries (21 de março a 20 de abril)

"Possuem um sentido de humor muito espontâneo e manifesta-se muitas vezes de forma surpreendente."

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

"Brilham com a sua inteligência 'afiada' e a sua incrível capacidade de contar histórias." Gostam de brincar com as palavras.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

"Gostam dos holofotes e têm o dom de fazer rir para captar e prender a atenção." Têm um humor muito teatral.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"Têm um sentido de humor sútil e muitas vezes irônico. São mestres na arte do sarcasmo e capazes de contar sempre as suas piadas com um sorriso.

Leia Também: Está na lista dos cinco signos mais bondosos do zodíaco?