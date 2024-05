Corinthians recebe 'chuva de sondagens' por Wesley e estipula preço mínimo

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está impressionado com a quantidade de clubes interessados no atacante Wesley. O time alvinegro recebeu várias sondagens e algumas propostas pelo jovem jogador, e entende que será difícil não vender ele nesta próxima janela de transferências, em junho.

Um dirigente do Corinthians afirmou à reportagem que o clube teve uma "chuva de sondagens" e que ao menos seis equipes já manifestaram interesse -todas elas da Europa. O West Ham (ING) é um dos mais cotados.

A alta cúpula do Corinthians defende que só irá abrir conversa sobre eventual venda caso recebe oferta de ao menos 30 milhões de euros (R$ 166 milhões). Até agora, nenhuma proposta chegou neste patamar.

O time alvinegro até entende que Wesley pode valer mais, mas estipula esse valor como o mínimo para poder negociar as demais cláusulas. A diretoria avalia que os detalhes são tão importantes quanto o preço.

O Corinthians quer negociar um valor alto pela "fatia" que tem direito: 70%. O time de Itaquera também pretende estipular vários bônus por metas alcançadas, não quer pagar impostos e deseja Wesley no elenco pelo menos até dezembro.

O presidente Augusto Melo viajará para a Europa nos próximos dias, como publicou o GE, e Wesley é uma das pautas. O mandatário entende que o Corinthians se desfez com facilidade de seus talentos em outras gestões e quer mudar esse cenário.

Wesley se tornou titular absoluto com o técnico António Oliveira e tem cinco gols e duas assistências no ano. Ele deverá aparecer mais uma vezn na formação principal do Corinthians nesta quarta-feira (22), em confronto com o América-RN, a partir das 20h (de Brasília).

A partida em Itaquera vai decidir quem avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Natal, o Corinthians venceu por 2 a 1.