Chocolate: Os riscos e benefícios do doce favorito de quase todo mundo para a saúde - É difícil encontrar alguém que não goste de chocolate. Claro que há quem prefira a versão chocolate ao leite, amargo, branco, dentre outras variações, mas a verdade é que esse doce é uma das iguarias mais apreciadas no mundo. No entanto, sabemos que o consumo exagerado da guloseima pode trazer problemas para a saúde, como o aumento de peso. Mas você também está por dentro dos seus benefícios? Nesta galeria, veja quando o chocolate é um aliado para a dieta e quando esse doce pode impactar de forma negativa o seu corpo e mente. As informações são do Medical News Today.

© <p>Shutterstock</p>