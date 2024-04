Está na lista dos cinco signos mais bondosos do zodíaco?

Costuma se dizer que 'um gesto vale por mil palavras'. Essa frase te lembra alguém? Provavelmente aquela pessoa para quem a gentileza nunca é demais e que sabe que um pequeno gesto de bondade pode transformar o dia dos outros.

O portal O Segredo desvendou quem são os cinco signos mais bondosos do zodíaco. Estará na lista?

1.º Áries (21 de março a 20 de abril)

Destaca-se pela sua sinceridade e franqueza. No entanto, antes de expressar as suas opiniões, pondera muito bem sobre o impacto que as suas palavras podem ter nos outros.

2.º Touro (21 de abril a 20 de maio)

É generoso, empático e a sua lealdade é inquestionável. Está sempre disposto a estender a mão.

3.º Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Este signo é altamente protetor. Tem um coração generoso, boas intenções e uma essência nobre.

4.º Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Sinceridade, entrega e nobreza. O leonino baseia todas as suas ações nestes três pilares e dedica-se de corpo e alma às pessoas que ama, sem esperar nada em troca.

5.º Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Diplomático por natureza, o libriano não tolera injustiças, abomina a mentira e faz os possíveis e os impossíveis para agir corretamente.

