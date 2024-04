Faz parte da lista dos signos mais irresponsáveis do zodíaco?

Nunca conseguem acabar uma tarefa do início ao fim. E mesmo quando a terminam, não está bem concluída. Assim são estas pessoas.

Segundo a lista do 'website' MDZ, estes são os três signos mais irresponsáveis do zodíaco. Será que é o seu caso?

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Esquecem das suas responsabilidades. Priorizam o confronto emocional em vez das suas obrigações."

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"Deixam as tarefas diárias que têm para fazer, tudo para tratarem de coisas que são menos estimulantes."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Enfrentam desafios ao lidar com a sua realidade. Preferem um espaço onde as suas obrigações não interfiram com a forma como gostam de explorar."

