Neta de Elvis Presley entra com ação para vetar leilão de mansão do Rei do Rock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neta de Elvis Presley, Riley Keough, 34, entrou na justiça contra a realização de um leilão da famosa mansão Graceland, em Memphis, no Tennessee. Ela é a atual proprietária do casarão. Ela entrou com uma ação judicial classificando o leilão como uma farsa.

O advogado dela conseguiu uma ordem de restrição temporária da venda. Uma audiência de liminar está marcada para quarta-feira (22).

Segundo o New York Post, a publicação, Keough está traumatizada e nunca imaginou que uma propriedade histórica pudesse sequer ser considerada em um leilão e pudesse ir para as mãos de estranhos.

Estava marcado para a próxima quinta-feira (23) um leilão de execução hipotecária. Um aviso do Tribunal do Condado de Shelby afirma que Graceland e as propriedades no entorno seriam vendidas pelo maior lance em dinheiro.

A versão da Naussany Investments and Private Lending é de que a mãe de Keough, Lisa Marie Presley, teria realizado um empréstimo de US$ 3,8 milhões em 2018 e teria usado a mansão icônica, onde estão os restos mortais de Elvis, como garantia.

E alegam que Lisa Marie nunca teria pago a dívida. Ela morreu em 2023, aos 54 anos. Keough defende que o empréstimo é falso.

A propriedade também possui um museu com objetos notáveis da carreira do roqueiro e atrai turistas.