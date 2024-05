Os detetives mais icônicos e inesquecíveis do cinema e da TV! - Hollywood tem fornecido ao cinema alguns detetives verdadeiramente icônicos. Todo tipo de personagem com esse tema foi criado, desde policiais à paisana até sheriffs do fim do mundo. A televisão, por sua vez, também é o lar de algumas figuras lendárias investigativas e policiais. Mas quem são os astros de cinema e personagens da TV mais avassaladores, aqueles que estão sempre preparados para enfrentar o cara malvado? Clique e relembre alguns dos melhores detetives das telonas e telinhas.

© <p>BrunoPress</p>