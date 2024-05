Quer fazer uma mudança? Descubra qual a carreira ideal para cada signo

Com a ajuda da astrologia, e tendo em conta as características gerais de cada signo, consegue descobrir as melhores áreas para explorar na sua carreira. Não acredita? Bella Nguen e Raquel Rodriguez, duas astrólogas, citadas no BestLife, indicaram a profissão ideal para cada signo. Consulte a lista!

Áries (21 de março a 20 de abril): empreendedor;

Touro (21 de abril a 20 de maio): arquiteto paisagista;

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho): jornalista de lifestyle;

Câncer (21 de junho a 21 de julho): enfermeiro;

Leão (22 de julho a 22 de agosto): apresentador, influenciador ou outras profissões relacionadas com entretenimento;

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): cientista;

Libra (23 de setembro a 22 de outubro): advogado;

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): detetive;

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): documentarista de viagens;

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): CFO - Chief Financial Officer;

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): gestor de organizações sem fins lucrativos;

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): terapeuta de arte

