EUA: 63 pessoas detidas em protestos contra lei de agentes estrangeiros

Na noite passada, pelo menos 63 pessoas foram detidas em Tbilisi, Geórgia, durante mais uma série de protestos contra a chamada "lei dos agentes estrangeiros". Os protestos, que duraram quase seis horas, resultaram em seis policiais feridos.

"Os participantes do protesto lançaram vários objetos pesados, incluindo garrafas e pedras, contra os agentes", declarou o ministro do Interior da Geórgia, Alexandr Darajvelidze, em uma coletiva de imprensa.

Segundo o ministro, as forças de segurança tiveram que usar meios especiais para dispersar a manifestação quando ela se tornou "violentamente agressiva".

Um dos líderes da oposição georgiana, Leván Jabeishveli, também ficou ferido durante o protesto. A polícia informou que Jabeishveli, atualmente hospitalizado, tentou fugir de um cordão policial durante a manifestação e resistiu às forças de segurança.

Os opositores argumentam que a lei proposta pelo governo é uma réplica da legislação em vigor na Rússia, usada para silenciar dissidentes.

Na terça-feira, os manifestantes tentaram bloquear o prédio do parlamento, que estava fortemente protegido pela polícia de choque. O confronto resultou no uso de gás lacrimogêneo pela polícia para dispersar os manifestantes.

Durante os protestos, os manifestantes gritavam "Não à lei russa!" e "Geórgia!", enquanto atiravam ovos na direção da polícia.

Os protestos contra a "lei de transparência da influência estrangeira" na Geórgia começaram há mais de duas semanas, enquanto os apoiadores do governo reuniram dezenas de milhares de pessoas na capital do país na segunda-feira, em apoio à política do governo.





