Cientistas desenvolvem nova técnica para identificar câncer de pele

Pesquisadores da Universidade de Warwick, no Reino Unido, estão desenvolvendo um método inovador para a detecção de câncer de pele. A técnica utiliza ondas Terahertz (THz), que se situam "entre os infravermelhos (usados em controles remotos) e as micro-ondas no espectro eletromagnético", conforme explicam os cientistas à BBC.

Essas ondas têm o potencial de serem utilizadas em exames para mapear a extensão dos tumores com maior precisão.

Ensaios clínicos já estão em andamento, e os cientistas esperam que essa tecnologia possa acelerar o diagnóstico e auxiliar os cirurgiões na remoção do câncer com a preservação máxima de pele saudável.

Emma MacPherson, uma das pesquisadoras envolvidas no projeto, destaca que as ondas THz "possuem frequências um milhão de vezes inferiores às do raio-X", tornando-as "consideradas seguras e altamente sensíveis a alterações sutis na concentração de água". Nos casos de "câncer de pele, a quantidade de água na pele é diferente da pele saudável ao redor", complementa.

Em teoria, "uma máquina produtora de ondas THz poderia ser utilizada para mapear com grande precisão a extensão de qualquer câncer de pele". Isso pode auxiliar os médicos no diagnóstico mais preciso do problema e na identificação exata da área afetada.

