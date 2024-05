Pai das crianças mortas pelo avô na Espanha é internado e sedado

O pai das duas crianças que foram tragicamente mortas pelo avô em Huétor Tajar, em Granada, Espanha, está atualmente hospitalizado e sedado.

As crianças, de 10 e 12 anos, já haviam perdido a mãe apenas dois meses antes.

Conforme relatado pelo Telecinco, o pai das crianças precisou ser hospitalizado imediatamente após receber a notícia da morte dos filhos. Ele está sob sedação e recebendo apoio psicológico.

Este é o segundo golpe devastador que atinge essa família em apenas dois meses, pois a mãe e a avó das crianças faleceram em um acidente de carro. "Desde esta manhã, estamos em um estado terrível... Não posso acreditar", disse um vizinho ao mesmo veículo de comunicação.

O avô, de 72 anos, cometeu suicídio após tirar a vida dos netos. "Ele se suicidou quando a Guarda Civil entrou", informou uma fonte do governo espanhol.

O homem barricou-se em casa por 10 horas depois de uma discussão com o genro, que saiu quando o avô pegou uma arma.

A arma era uma espingarda de caça para a qual ele tinha licença, e ele disparou dois tiros para o ar pela janela quando a Guarda Civil chegou.

Após horas de negociação com um negociador, às cinco da manhã, o homem disse que precisava preparar os netos para a escola. No entanto, como eles não saíram até as 8 horas, os agentes entraram.

Nesse momento, as crianças já estavam mortas, cada uma em um quarto da casa.

O pai das crianças havia perdido recentemente sua mãe.

Dois meses atrás, o avô dirigia o carro em que toda a família viajava e sofreram um acidente. Ele desmaiou ao volante, e sua filha e esposa faleceram. Os netos ficaram na UTI por uma semana devido a ferimentos na cabeça e vários ossos quebrados.

De acordo com o jornal El Mundo, naquele dia, o avô estava levando o filho mais velho ao conservatório, uma tarefa que normalmente cabia ao pai das crianças. No entanto, ele estava no hospital acompanhando sua mãe doente, que também faleceu algumas semanas atrás.

O pai das crianças perdeu a esposa, a mãe e os filhos em poucas semanas.

Hoje marca o primeiro dia de luto dos três dias decretados pela prefeitura.





Leia Também: Homem mata esposa na frente da filha e foge com bebê de um ano