Homem mata esposa na frente da filha e foge com bebê de um ano

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante Maiqui Pedro dos Santos, de 33 anos, suspeito de matar sua esposa, Simone Santos Ribeiro, de 42 anos, na frente da filha do casal, de apenas um ano. O crime ocorreu na segunda-feira (14), e o suspeito foi detido em uma área rural próxima a Unaí, em Minas Gerais.

O feminicídio teria sido motivado por uma discussão devido a suspeitas de traição. Após o crime, Maiqui fugiu com a criança, que foi resgatada na casa do irmão dele, em bom estado de saúde, e agora está sob os cuidados do avô paterno.

Mesmo com o bebê, o suspeito escalou o muro de uma escola e fugiu em um Volkswagen Crossfox branco.

Testemunhas relataram que Maiqui fazia uso de cocaína e estava alterado nos últimos dias, apresentando comportamento possessivo e descontrolado. Além disso, ele teria se embriagado durante a comemoração do aniversário de um dos filhos.

Os vizinhos do casal também comentaram sobre a relação conturbada. Segundo eles, o casal brigava frequentemente, mesmo na presença de outras pessoas, e o principal motivo seria o ciúme excessivo de Maiqui.

Maiqui possui antecedentes criminais por violência doméstica contra outra mulher, em 2021, e por embriaguez ao volante, em 2020.

