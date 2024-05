Marlene Mattos responde acusações de Cátia Paganote, ex-Paquita da Xuxa

A empresária Marlene Mattos respondeu às acusações de Cátia Paganote, ex-Paquita da Xuxa, no reality "A Grande Conquista 2". Segundo Cátia, a diretora e produtora do "Xou da Xuxa" exigia que ela e as colegas se despíssem para verificar quem havia ganhado peso.

Em suas declarações, Cátia descreveu a experiência como a "coisa mais louca" que viveu na vida, mencionando humilhações e bullying. Ela relatou um episódio específico em que Marlene convocou uma reunião no meio da madrugada e ordenou que "todo mundo ficasse pelado".

Marlene Mattos negou categoricamente as acusações em entrevista à revista Quem. "A única coisa que tenho a dizer é que esse momento nunca aconteceu. É irreal!", afirmou.

Cátia Paganote alegou que, quando tinha 12 anos, Marlene Mattos, hoje diretora do programa Geral do Povo na RedeTV!, a obrigou a se despir junto com outras Paquitas para verificar o peso das garotas que atuavam no "Xou da Xuxa". Ela detalhou: "Uma vez, todo mundo dormindo em casa, meia-noite, uma hora da manhã, a Marlene ligou para a casa de cada uma, mandou todo mundo ir para a casa dela. 'Reunião aqui, agora'. Uma morava em [Duque de] Caxias. E ela morava na Lagoa. Chegando lá, ela falou, 'Agora fica todo mundo pelada que eu quero ver quem está gorda'. Eu tinha 12 anos de idade".

A ex-empresária de Xuxa já enfrentou críticas, inclusive da própria apresentadora, que durante anos afirmou ter sido controlada por Mattos. No ano passado, ambas se reencontraram para o documentário "Xuxa, o Documentário", da Globoplay, onde revisitaram conflitos antigos. Em um momento, Xuxa questionou Marlene sobre sua rigidez com as Paquitas. Marlene respondeu: "Elas eram uma continuação de você. Se elas não fossem Paquitas, ninguém saberia que elas existiam. Fui cruel com algumas pessoas? Fui. Me arrependo? Nem um pouquinho."

